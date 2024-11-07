نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، العديد من مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره زد إف سي، ويلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره طلائع الجيش.

ومن المقرر أن تذاع مباريات اليوم في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة أحداث هذه المباريات عبر شاشتها.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي برصيد 3 نقاط.

2- سموحة برصيد 3 نقاط.

3- المصري برصيد 3 نقاط.

4- الزمالك برصيد 3 نقاط.

5- الإتحاد السكندري برصيد 3 نقاط.

6- بيراميدز برصيد نقطة واحدة.

7- بتروجيت برصيد نقطة واحدة.

8- الجونة برصيد نقطة واحدة.

9- زد برصيد نقطة واحدة.

10- إنبي برصيد نقطة واحدة.

11- الإسماعيلي برصيد نقطة واحدة.

12- غزل المحلة برصيد نقطة واحدة.

13- مودرن سبورت برصيد نقطة واحدة.

14- البنك الأهلي دون نقاط.

15- فاركو دون نقاط.

16- حرس الحدود دون نقاط.

17- طلائع الجيش دون نقاط.

18- سيراميكا كليوباترا دون نقاط.