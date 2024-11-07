عاجل.. كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن قرار إدارة النادي الأهلي بالسماح برحيل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

وأوضح شوبير، عبر برنامجه في إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلًا: «أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأخير لبيرسي تاو مع الأهلي»، مشيرًا إلى أن النادي لن يقوم بتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كما أضاف شوبير أن الأهلي مستعد لرحيل بيرسي تاو في شهر يناير المقبل، في حال تلقيه عروضًا جديدة من أندية أخرى.

وفي سياق متصل، يخوض الأهلي مواجهة مع فريق زد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.