نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يضم صفقة جديدة وكولر يوافق على رحيل نجم الأهلي.. الأحمر يتقرب من التجديد لـ6 نجوم وأشرف داري يكشف سبب إصاباته المتكررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 7 -11-2024 في السطور التالية:

الزمالك يضم صفقة جديدة بدلًا من سامسون أكينولا

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم فسخ عقد مُهاجم الفريق البنيني سامسون. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتعزيز صفوف الفريق بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

بعد رحيل سامسون، أصبح هناك مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمة الفريق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك للبحث عن بديل مناسب. وكشف مصدر موثوق داخل النادي أن المفاوضات جارية حاليًا مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، الذي يتاح له الآن التوقيع مع أي نادٍ كونه لاعبًا حرًا، وذلك وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن قرار إدارة النادي الأهلي بالسماح برحيل اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه في إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلًا: «أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأخير لبيرسي تاو مع الأهلي»، مشيرًا إلى أن النادي لن يقوم بتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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أحمد شوبير: الأهلي يقترب من تجديد عقد هذا الثلاثي

أفاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، بأن إدارة النادي تسعى لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق.

وأشار شوبير في تصريحاته الإذاعية إلى أن الأهلي يعمل على تمديد عقد محمد الشناوي، الذي يُعد الحارس الأساسي للفريق.

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شوبير: الأهلي يقترب من تجديد عقود ثلاثي الدفاع

أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي تقترب من إتمام اتفاق لتجديد عقود ثلاثة من لاعبي خط الدفاع.

وأشار شوبير في تصريحاته الإذاعية إلى أن الأهلي يعتزم تمديد عقدي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف أن أكرم توفيق أيضًا في طريقه لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، حيث يقترب من الاتفاق النهائي مع النادي.

أشرف داري يُبلغ الأهلي بسبب كثرة إصاباته

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كشف لمحمد رمضان المدير الرياضي سبب كثرة إصاباته منذ تعاقد النادي معه قادمًا من بريست الفرنسي.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدافع المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: "أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي في جلسة ودية بينهما أن السبب في الإصابات المتكررة هو قيام نادي بريست الفرنسي بحقنه بالكوريتزون عند تعرضه لإصابات قوية من أجل سرعة الشفاء والمشاركة في المباريات مرة أخرى".