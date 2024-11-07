مال وأعمال

تراجع النفط عند التسوية مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترامب في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع النفط عند التسوية مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترامب في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط ، خلال تعاملات الأربعاء، عند التسوية مع ارتفاع الدولار، رغم تقييم المتداولين لاحتمالات تطبيق المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب سياسة خارجية تقوم على خفض إمدادات النفط.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.81% لتصل عند التسوية إلى 74.92 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتاً أو 0.42% لتسجل 71.69 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب وكالة .

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ارتفاع الدولار

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مع اتجاه الدولار لتحقيق أكبر مكسب يومي له منذ شهر مارس 2020، تسبب نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة في موجة بيع كبيرة خلال جلسة الأربعاء، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وترتفع تكلفة السلع المقومة بالدولار مثل النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى عند ارتفاع العملة الأمريكية.

وقال جون كيلدو، الشريك في Again Capital في نيويورك: “كان هناك رد فعل مبالغ فيه على نتائج الانتخابات”.

وأضاف جون كيلدو: “لكن الآراء الأكثر تعقلاً هي من سادت والسوق تواجه الكثير من المشاكل”، مشيراً إلى الحرب في منطقة الشرق الأوسط التي تعد عاملاً داعماً للأسعار لأنها قد تؤثر على المعروض.

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عقوبات محتملة على إيران وفنزويلا

وذكر المحلل في UBS، جيوفاني ستونوفو، إن إعادة انتخاب الرئيس السابق قد تعني كذلك تجديد العقوبات على إيران وفنزويلا، مما يؤدي إلى انخفاض بعض الإنتاج من السوق، وبالتالي سيكون مفيداً.

ويصل إنتاج إيران من النفط إلى نحو 3.2 مليون برميل يومياً أو 3% من إنتاج الخام العالمي، وهي دولة عضو في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط.

وقال رئيس Lippo Oil Associates، أندرو ليبو، إن دعم ترامب لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد يدفع كذلك إلى المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مع مراهنة المستثمرين على احتمالات بانخفاض في إمدادات النفط العالمية.

وبالإضافة إلى زيادة الدولار، قد تشهد رئاسة ترامب تبني سياسات من شأنها زيادة الضغوط على الاقتصاد الصيني، وبالتالي تراجع الطلب على النفط، بحسب المحللة المستقلة تينا تنغ، حيث تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر.

وكشفت عن ارتفاع مخزونات النفط الخام 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بارتفاعها 1.1 مليون برميل، بحسب تقديرات محللين في استطلاع لوكالة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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