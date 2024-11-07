‏الكرملين: لانستبعد الاتصال بين بوتين وترامب قبل تنصيبه رئيسا لأمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الكرملين، إنها لاتستبعد الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسا لأمريكا.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.