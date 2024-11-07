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مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف:" الجمهور هيشوف صورة مختلفة بأسلوب جديد"

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف، بأن العمل تم تصويره بالكامل في لبنان وكأن أحداثه بمحافظة الإسكندرية.

تصريحات تامر جوزيف

 

وقال تامر جوزيف، في بيان صحفي: "الجمهور المصري والعربي هيشوف صورة مختلفة بأسلوب جديد في المسلسل".

 

وأضاف: "المسلسل اجتماعي وتشويقي تدور أحداثه في 50 حلقة، حول امبراطورية السيوفي التي تهدد بالانهيار بعد عدة حوادث قتل مجهولة وتاريخ العائلة الأسود الذي يهدد وجودها".

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تفاصيل مسلسل “نقطة سودة”

 

مسلسل "نقطة سودة" يعرض قريبا، ويخوض بطولته أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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