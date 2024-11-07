بعد سحبهما من السينمات.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلمي "عنب" و"بنسيون دلال"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلمي "عنب" و"بنسيون دلال" إيرادات ضعيفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا قررت دور العرض السينمائية سحبهما من السينمات.

عُرض فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، لمدة 6 أسابيع، حقق إيرادات بلغت 1،400،761 جنيهًا، وعُرض فيلم "بنسيون دلال" بطولة بيومي فؤاد وعمر متولي، لمدة 4 أسابيع، حقق إيرادات بلغت 2،473،641 جنيهًا.

أبطال وصناع فيلم "بنسيون دلال"

فيلم "بنسيون دلال" من بطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وخالد سرحان، ومن تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، وإخراج شادي الرملي.

أبطال وصناع فيلم "عنب"

وفيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر وإسلام ابراهيم ومحمود الليثي ونور قدري وتوني ماهر ومحمد رضوان ومحمود حافظ، قصة أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أحمد نور.