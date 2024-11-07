خاص| آية خلف تكشف كواليس عرض "يوم عاصم جدًا" وكيف أبكت الجمهور في دور الجارة الحشرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدعت الفنانة آية خلف في تقديم دور "الجارة الحشرية" بمسرحية "يوم عاصم جدا"، حيث نجحت في جعل الجمهور يتفاعل معها بشدة.

وفي مشهد مؤثر في نهاية العرض، بكت خلف وأبكت الجمهور وهي تجسد مشاعر الوحدة والألم التي تعاني منها شخصيتها، التي تعاني من غياب السؤال عنها حتى من أولادها، حيث تترجى منهم السؤال والاهتمام.

تجسيد عصر الرومانسية والتيك توك

خلال العرض، ظهرت آية خلف بأداءٍ رومانسي يجسد زمن الفن الجميل، وتشاركت المسرح مع الفنان والمطرب مازن المونتي.

كما قدمت مشاهد أخرى تجسد "عصر التيك توك"، ما أضفى تنوعًا ممتعًا على شخصيتها التي تتراوح بين الحنين إلى الماضي والتفاعل مع حاضر سريع التغير.

دور مفاجئ وآراء آية حول الشخصية

وفي حديثها للفجر الفني عن الدور، كشفت آية خلف أنه لم يكن دورها الأساسي في بداية العمل، حيث رشحها المخرج بعد اعتذار البطلة الأولى.

وأوضحت قائلة:“محبتش أكبر نفسي في الدور، لأن فيه ناس كتير متجوزة وعندها عيال، بس مش باين عليهم العمر، والشخصية دي واحدة رغاية ومش لاقية حاجة تعملها في حياتها، وبتدور على أي حاجة تسليها”.

فريق العمل والإبداع الفني

مسرحية "يوم عاصم جدًا" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن فكرة وإخراج عمرو حسان.

ويشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين، منهم مصطفى منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، وياسر الرفاعي، وآية خلف، ومازن المونتي.

تفاصيل موسيقية وفنية دقيقة

تم إبداع موسيقى وألحان المسرحية بواسطة حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي من توقيع محمد الكاشف، بينما صمم الديكور محمد فتحي، واهتمت مها عبد الرحمن بالأزياء، وأشرف على الإضاءة عز حلمي، وتولت أمل حسام المكياج، فيما أضفى حسن شحاتة لمسات استعراضية مميزة، وكتب الأشعار أيمن النمر، مع مخرج منفذ نور سمير.

أحداث فانتازية وكوميديا ممتعة

تدور أحداث المسرحية في منزل "عاصم السرياقوسي" الذي يعيش فيه أحفاده بعد وفاته هو وزوجته. وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي فانتازي، حيث تجذب المسرحية الجمهور بقصتها المليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد الفريدة.

أعمال سابقة لآية خلف

آخر أعمال الفنانة آية خلف كان مسلسل "برغم القانون"، حيث شاركت في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم منهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، وجيسيكا حسام الدين، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وهو مسلسل من 30 حلقة.