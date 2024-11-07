نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإقالة تنتظر أنشيلوتي في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني في خطر، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة برباعية نظيفة، ثم السقوط أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية، فأن مصادر داخل ريال مدريد لا تستبعد إمكانية إقالة أنشيلوتي من منصبه، إذا لم تحدث أى تحسينات خلال المباريات المقبلة سواء على في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة الإسبانية، بأن خيار إقالة أنشيلوتي في منتصف الموسم لم يكن مدرجًا في خطط مجلس إدارة ريال مدريد، ولكن النتائج الأخيرة تُهدد استمرار الإيطالي رفقة الفريق الملكي.

واختتمت، بأن أنشيلوتي في خطر بعد كان موضوع إقالته غير موجود، لكن الوضع تغير الآن وأصبح حقيقيًا.