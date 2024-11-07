نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان عن ومواعيد مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة لها، أبرزها مباراة آينتراخت فرانكفورت المحترف الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضد سلافيا براغ في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، ومباراة نادي نيس الفرنسي المحترف في صفوفه محمد عبد المنعم ضد تفينتي.



ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق زيد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براغ – 8.45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

سان جيلواز ضد روما – 8:45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

لودوجوريتس أمام أتلتيك بلباو – 8.45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

غلطة سراي ضد توتنهام – 8.45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

نيس أمام تفينتي – 8.45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5.

مانشستر يونايتد أمام باوك سالونيكا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

لاتسيو ضد بورتو – الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

ألكمار ضد فنربخشة – 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3.

فيكتوريا بيلسن أمام ريال سوسيداد – 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

هوفنهايم ضد ليون – 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.



مواعيد الدوري الأوروبي

ريال بيتيس ضد سيلجي السلوفيني في تمام الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد كومو – 9.45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

القادسية ضد الفيحاء في تمام الساعة 4:30 مساءً.

الخلود أمام الشباب ضد 5:00 مساءً.

العروبة ضد الاتحاد في تمام الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد الإسكندرية أمام حرس الحدود في تمام الساعة 5 مساءً.

الأهلي ضد زد إف سي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس