نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على فعاليات الثقافة في أسبوع حياة كريمة بالسنبلاوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة، فعاليات البرنامج الثقافي والفني بقرى حياة كريمة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

دور الجيش في مواجهة التحديات

استهلت فعاليات اليوم الثاني من مدرسة كفر الروك الإعدادية، بلقاء بعنوان "دور الجيش في مواجهة التحديات" تحدث خلاله الشاعر محمد فتحي، عن دور الجيش المصري في حماية البلاد وتحقيق الاستقرار والتصدي لجميع المؤامرات الخارجية والداخلية بعد سنوات من محاولات إثارة الفوضى خاصة في منطقة سيناء التي تشهد حاليا الكثير من المشروعات التنموية.

ولاقت الورش المتنوعة إقبالًا كبيرًا من أبناء القرية وذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للفعاليات، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، د. بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية.

مهارات التواصل

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "مهارات التواصل" ناقشت خلالها د. سهير الشريف أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة إيجابياتها وسلبياتها.

من ناحية أخرى قدمت سمر عناني، باحث أطلس المأثورات الشعبية المصرية ورشة حكي أكدت خلالها على أهمية الحفاظ على التراث الشعبي، تلاها مجموعة من القصص الشعبية مع التعريف بالدروس المستفادة منها.

وتواصلت الفعاليات مع لقاء توعوي أوضحت خلاله د. هبة موسى، مدير إدارة التوعية بشركة المياه، طرق ترشيد الاستهلاك، بجانب تقديم نصائح بشأن التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.

ورش فنية وعرض مسرح عرائس

كما شهد اليوم عرض مسرح عرائس، وفقرة ألعاب تفاعلية ومسابقات ثقافية أعقبها توزيع هدايا عينية، ومجموعة من الكتب والمجلات من إصدارات هيئة قصور الثقافة، هذا بالإضافة إلى استمرار فعاليات الورش الفنية والحرفية منها: ورشة "الدراما والتعبير الحركي" ناقش خلالها د. أيمن علي، دور الأغنية الوطنية في تعزيز الانتماء، تلاها تدريبات على أغنية "أرض الوطن".

وفي ورشة اكتشاف المواهب في الشعر والغناء، نظم الفنان محمد فتحي، مسابقة لاختيار الموهوبين.



وتواصلت فعاليات كل من ورشة "الأركت" للفنان أيمن السعدني، و"الرسم" تدريب كريمة الديب، "تصنيع عرائس" للفنان محمد قطامش، "حلي" للمدربة سعاد المهدي، "خرز" للمدربة عزة علي، "خوص نخيل" للمدربة فتحية محمد، "حصير" للمدرب محمد فوزي، و"كروشيه" تدريب مشيرة نجيب.

فرقة المنصورة للموسيقى العربية

واختتم اليوم بباقة من الأغاني الطربية تغنت بها فرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم، منها "جانا الهوى، أما براوة، عيون القلب، جميل وأسمر، وبتسأل يا حبيبي".

وتنظم هيئة قصور الثقافة الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كلية الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والشركة القابضة لمياه الشرب، ويستمر البرنامج حتى 12 نوفمبر الحالي.

