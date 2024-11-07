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أحمد جودة - القاهرة - بجانب طائرتها الخاصة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين، وهي ترتدي جاكت كت باللون الأحمر وعليه بنطلون جينز باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية فهي أعتمدت على الميكب البسيط الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.

ياسمين صبري تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها



تعليقات الجمهور على منشور الفنانة ياسمين صبري بموقع "إنستجرام"

انهالت التعليقات على منشور ياسمين صبري فور تنزليها للصور، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "ايه الحلاوة ديه، الله على الجمال، ياسمين الحلوة، جميلة، وغيرها من التعليقات المليئة بحب الجمهور إلى الفنانة الجميلة والراقية ياسمين صبري.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل"، الذي عرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، ويعد مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

أحداث مسلسل "رحيل"

تدور أحداث المسلسل حول ياسمين صبري التي تقوم بدور فتاة شعبية تعمل مهندسة وتجمعها قصة حب مع أحمد صلاح حسني الذي يظهر بشخصية شاب من الإسكندرية يعمل في تجارة الخشب، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتجسد عارفة عبدالرسول شخصية سيدة صعيدية يتم قتل زوجها وتحاول البحث عن قاتله ضمن الأحداث.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية"، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبوداود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.