العالم اليوم - الدولار القوي يدفع الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع خلال التعاملات الآسيوية الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

تحديث الأسعار

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2656.34 دولار للأونصة (الأوقية )، عند الساعة 0327 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2663.60 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض بفوز ساحق أمس الأربعاء، لكن ذلك أثار تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

ويتوقع المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم، مع التركيز أيضا على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

والذهب ملاذ آمن من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.03 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي، بحسب بيانات رويترز.