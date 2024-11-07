ارتفاع صادرات المنتجات البترولية الأمريكية إلى أعلى مستوى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - سي إن بي سي_ سجلت الصادرات الأمريكية من المنتجات البترولية مستوى قياسي جديد عند 7.62 مليون برميل يومياً، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، بحسب ما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء السادس من نوفمبر.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها أن إجمالي صادرات المنتجات البترولية في الولايات المتحدة زاد 1.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي على أساس أسبوعي، وهو ما يعتبر أكبر ارتفاع منذ الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

وكان الرقم القياسي السابق لإجمالي الصادرات البترولية تم تسجيله كذلك خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو والذي وصل إلى 7.5 مليون برميل يومياً، وهو ما زاد عنه الرقم الخاص بالأسبوع الماضي، بحسب وكالة .

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة صافي الواردات الأمريكية من النفط الخام 1.7 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر.