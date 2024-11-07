لهذا السبب.. محمد إمام يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد إمام تريند “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب لقاؤه مع برنامج Et بالعربي والذي جمعه بالفنان أحمد عز، والذي كان أثناء حضوره افتتاح استوديوهات الحصن Big Time، وأكد خلال اللقاء أن "الزعيم" عادل إمام حالة استثنائية في تاريخ الفن ويحمل لقب "نمبر وان"، وأن والده يتمتع بصحة جيدة.

وأيضًا أوضح علاقته بالفنان أحمد عز ويجمعهم علاقة طيية، وأيضًا من أسباب التصدر نشر محمد إمام، صورة، عبر حسابه على إنستجرام وتجمعه بالفنان الزعيم عادل إمام والفنان محمود عبدالعزيز، وعلق عليها: "أنا أول مرة أشوف الصورة دي، حبيتها جدًا جيل العظماء".

فيلم “اللعب مع العيال ”

و الجدير بالذكر أن محمد إمام ينتظر حاليًا عرض فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم

و يذكر أن الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.