نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع "مسكن" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء حجز أراضي الإسكان من اليوم، 7 نوفمبر 2024، وحتى 6 يناير 2025، عبر موقع "مسكن" – محور الأراضي، في 20 مدينة. إليك الخطوات التفصيلية للحجز عبر الموقع.

خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع مسكن

الدخول إلى موقع "مسكن": قم بزيارة الموقع الإلكتروني واختيار محور الأراضي.

الاطلاع على كراسة الشروط: يمكنك الاطلاع عليها أو طباعتها للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الحجز.

إنشاء حساب جديد (إذا لم تكن مسجلًا مسبقًا):

إدخال الرقم القومي والاسم المطابق للبطاقة.

والاسم المطابق للبطاقة. إدخال البريد الإلكتروني ، الذي سيستخدم كوسيلة اتصال بين الهيئة والمتقدم.

، الذي سيستخدم كوسيلة اتصال بين الهيئة والمتقدم. إدخال رقم الهاتف المحمول ، محافظة الإقامة ، والعنوان الحالي.

، ، والعنوان الحالي. إدخال الحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).

تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي: يجب تحميل صورة البطاقة (وجه وظهر) في ورقة واحدة.

إنشاء كلمة مرور: تأكيد كلمة المرور وإدخال كود التحقق، ثم الضغط على "تسجيل الحساب".

تفعيل الحساب: سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني، اضغط على الرابط الموجود لتفعيل الحساب.

تسجيل الدخول: استخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول إلى الحساب.

استكمال البيانات:

قم باستكمال بيانات الأبناء القصر إن وجدوا وحفظ البيانات.

استعراض المشروعات واختيار قطعة الأرض:

استعرض المتاح من المشروعات في المدن المختلفة، وحدد موقع القطعة المطلوبة في المشروع (الحي) المطلوب.

تقديم طلب حجز جديد:

اختيار المدينة، المشروع، ونسبة السداد.

تحميل مستندات التقديم: بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر. تجمع المستندات في ملف بصيغة PDF لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

تأكيد طلب الحجز: