نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع "مسكن" 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء حجز أراضي الإسكان من اليوم، 7 نوفمبر 2024، وحتى 6 يناير 2025، عبر موقع "مسكن" – محور الأراضي، في 20 مدينة. إليك الخطوات التفصيلية للحجز عبر الموقع.
خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع مسكن
الدخول إلى موقع "مسكن": قم بزيارة الموقع الإلكتروني واختيار محور الأراضي.
الاطلاع على كراسة الشروط: يمكنك الاطلاع عليها أو طباعتها للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الحجز.
إنشاء حساب جديد (إذا لم تكن مسجلًا مسبقًا):
- إدخال الرقم القومي والاسم المطابق للبطاقة.
- إدخال البريد الإلكتروني، الذي سيستخدم كوسيلة اتصال بين الهيئة والمتقدم.
- إدخال رقم الهاتف المحمول، محافظة الإقامة، والعنوان الحالي.
- إدخال الحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).
تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي: يجب تحميل صورة البطاقة (وجه وظهر) في ورقة واحدة.
إنشاء كلمة مرور: تأكيد كلمة المرور وإدخال كود التحقق، ثم الضغط على "تسجيل الحساب".
تفعيل الحساب: سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني، اضغط على الرابط الموجود لتفعيل الحساب.
تسجيل الدخول: استخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول إلى الحساب.
استكمال البيانات:
- قم باستكمال بيانات الأبناء القصر إن وجدوا وحفظ البيانات.
استعراض المشروعات واختيار قطعة الأرض:
- استعرض المتاح من المشروعات في المدن المختلفة، وحدد موقع القطعة المطلوبة في المشروع (الحي) المطلوب.
تقديم طلب حجز جديد:
- اختيار المدينة، المشروع، ونسبة السداد.
- تحميل مستندات التقديم: بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر. تجمع المستندات في ملف بصيغة PDF لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.
تأكيد طلب الحجز:
- بعد الضغط على "تقديم طلب الحجز"، ستظهر رسالة تؤكد حفظ الطلب المبدئي. يجب تحويل مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة) وفقًا لشروط التقديم لضمان الحجز النهائي.