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خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع "مسكن" 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع "مسكن" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء حجز أراضي الإسكان من اليوم، 7 نوفمبر 2024، وحتى 6 يناير 2025، عبر موقع "مسكن" – محور الأراضي، في 20 مدينة. إليك الخطوات التفصيلية للحجز عبر الموقع.

خطوات حجز أراضي الإسكان عبر موقع مسكن

الدخول إلى موقع "مسكن": قم بزيارة الموقع الإلكتروني واختيار محور الأراضي.

الاطلاع على كراسة الشروط: يمكنك الاطلاع عليها أو طباعتها للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الحجز.

إنشاء حساب جديد (إذا لم تكن مسجلًا مسبقًا):

  • إدخال الرقم القومي والاسم المطابق للبطاقة.
  • إدخال البريد الإلكتروني، الذي سيستخدم كوسيلة اتصال بين الهيئة والمتقدم.
  • إدخال رقم الهاتف المحمول، محافظة الإقامة، والعنوان الحالي.
  • إدخال الحالة الاجتماعية، وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).

تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي: يجب تحميل صورة البطاقة (وجه وظهر) في ورقة واحدة.

إنشاء كلمة مرور: تأكيد كلمة المرور وإدخال كود التحقق، ثم الضغط على "تسجيل الحساب".

تفعيل الحساب: سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني، اضغط على الرابط الموجود لتفعيل الحساب.

تسجيل الدخول: استخدم البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول إلى الحساب.

استكمال البيانات:

  • قم باستكمال بيانات الأبناء القصر إن وجدوا وحفظ البيانات.

استعراض المشروعات واختيار قطعة الأرض:

  • استعرض المتاح من المشروعات في المدن المختلفة، وحدد موقع القطعة المطلوبة في المشروع (الحي) المطلوب.

تقديم طلب حجز جديد:

  • اختيار المدينة، المشروع، ونسبة السداد.
  • تحميل مستندات التقديم: بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر. تجمع المستندات في ملف بصيغة PDF لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

تأكيد طلب الحجز:

  • بعد الضغط على "تقديم طلب الحجز"، ستظهر رسالة تؤكد حفظ الطلب المبدئي. يجب تحويل مبلغ (جدية الحجز + مصاريف الدراسة) وفقًا لشروط التقديم لضمان الحجز النهائي.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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