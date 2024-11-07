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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً، مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأكد السيسي تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب “اللفتة الكريمة” من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.
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