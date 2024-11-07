العالم اليوم - 4.9 مليار دولار أرباح "العالمية القابضة" في 9 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - أعلنت الشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق أرباح قوية بعد الضرائب بلغت 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بزيادة بنسبة 18.3بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو التزام الشركة العالمية القابضة وجهودها المستمرة لتقديم قيمة أفضل للمساهمين من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية بنهج منضبط وعالي الكفاءة عبر كافة قطاعات عملها الأساسية.
وقالت العالمية القابضة في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن إيراداتها قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 64 مليار درهم (17.5 مليار دولار)، محققةً زيادة قوية بنسبة 49.4 بالمئة على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالمساهمات القوية من قطاع العقارات والإنشاءات في الشركة العالمية القابضة.
ويُعزى هذا الزخم القوي إلى نمو إيرادات الدار بفضل المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية، وارتفاع الإيرادات من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الجديدة، إلى جانب عمليات دمج مدن وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" وميزا للاستثمارات وغيرها من الأصول تحت مظلة مُدن القابضة (كيو القابضة سابقاً).
وشهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف أداءً إيجابياً، بعد فوز شركة "إن إم دي سي" مؤخراً بعدة مشاريع والتقدم المطرد في مشاريعها الحالية.
وبفضل المكاسب القوية من القطاعات الأساسية، والنمو الكبير للأصول بعد هذه الصفقات الاستراتيجية خلال الأشهر التسعة الأولى، تقف الشركة العالمية القابضة في موقع مثالي لمواصلة مسار النمو وتسجيل أداء متميز خلال الربع الأخير.
كما أعلنت الشركة العالمية القابضة عن تحقيق أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب بقيمة 21.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 24.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 382.9 مليار درهم (104.3 مليار دولار)، ما يشكل زيادة بنسبة 44.9 بالمئة منذ ديسمبر 2023، مدفوعةً بالاستثمارات الاستراتيجية ونقل ملكية أصول ضخمة. هذا وارتفع الرصيد النقدي والبنكي للشركة العالمية القابضة بنسبة 43.9 بالمئة، ليصل إلى 48.8 مليار درهم، ما يعزز قدرة الشركة على اغتنام المزيد من فرص النمو.
أبرز إنجازات مجموعة الشركة العالمية القابضة خلال الربع الثالث من عام 2024:
- أطلقت الشركة العالمية القابضة والشركة التابعة لها "سيريوس إنترناشونال هولدينغ" (Sirius International Holding) شركة "روركس هولدينغز" (Rorix Holdings)، وهي شركة مختصة في التمويل وتسهيل التجارة وتركز على حلول التمويل التجاري والاستشارات والسلع والتأمين، مما عزز حضور الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية العالمية.
- استحوذت شركة "إنيرسول" (Enersol) على "إي في هولدينغز" (EV Holdings) لتعزيز آليات التشخيص والتحليل المتقدمة في قطاع النفط والغاز من خلال تقنيات التصوير المتطورة للآبار، وتحفيز الابتكار في حلول الطاقة.
- تم طرح أسهم مجموعة "إن إم دي سي إنرجي" (NMDC Energy)، وهي أكبر شركة مختصة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في أبوظبي، بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي ناجح حيث تجاوز الطلب الأسهم المطروحة بواقع 31.3 مرة.
- تعتزم مزارع العين توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على "صحة- المزارع العربية"، مما سيسهم في تعزيز بصمة "غذاء القابضة" في قطاعي إنتاج الدواجن والثروة الحيوانية، وبالتالي ترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة في قطاع الأعمال الزراعية بالمنطقة.
- استحوذت شركة سواعد القابضة على كل من "المجموعة العالمية المتحدة " و"بروجرسيف" للتطوير العقاري، مما ساهم في تعزيز مكانتها تحت مظلة مجموعة "ستاليونز الإمارات " كمنصة رائدة لخدمات القوى العاملة وسكن العمال، وبالتالي الارتقاء بقدرات الشركة العالمية القابضة على مستوى المنطقة.
- استحوذت الشركة العالمية القابضة، من خلال شركتها التابعة "إنترناشونال فاينانشال أسيتس هولدينغ" (International Financial Assets Holding)، على eFunder، منصة التمويل الرقمي الرائدة والتي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة تدفقات نقدية مستمرة مقابل الحسابات المستحقة.
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