دوري أبطال أوروبا: ترتيب الهدافين بعد الجولة (4)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - 221 هدفاً في 72 مباراة، هي الحصيلة التهديفية لأربع جولات من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم حتى الآن.

ويتصدر جوناثان دايفيد من فريق ليل الفرنسي، وجونينهو دوس سانتوس من فريق كارباغ إغدام (إذربيجان) ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

1- جوناثان دايفيد (ليل):6أهدداف

2- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام):6 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5 أهداف

4- هاري كين (بايرن ميونخ): 5 أهداف

5- رافينيا (برشلونة): 5 أهداف

6- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف

7- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب):5 أهداف

8- أرني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف

9- إيدون زيغروفا (ليل): 4 أهداف

10- موريتس كيارجارد (ريد بول سالزبورغ): 4 أهداف

11- إدين دجيكو (فنربخشة):4 أهداف

12- دافيد ستريليتش (سلوفان براتيسلافا): 4 أهداف

13- داريوس أولارو (ستيوا بوخارست): 4 أهداف

14- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 4 أهداف

15- فيكتور أولاتونجي (سبارتا براغ): 4 أهداف