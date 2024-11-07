نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن رحيل سامسون.. والزمالك يحدد بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي عن رحيل اللاعب البنيني سامسون أكينولا نجن الفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، بسبب تراجع مستواه.

تفاصيل جديدة بشأن رحيل سامسون عن الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك نجح في فسخ التعاقد بشكل رسمي مع سامسون أكينولا بعد التوصل لإتفاق معه".

وأضاف:" هناك مصدر من نادي الزمالك، أكد أن حسين السيد هو صاحب الفضل في فكرة إقناع سامسون بفسخ عقده مع النادي بالتراضي، حيث سيحصل على مستحقاته بالجدولة، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون دولار".

ثم أوضح كريم رمزي تصريحاته:" الزمالك استقر على بديل سامسون أكينولا، وهو اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، الذي خاض فترة معايشة في النادي منذ شهر تقريبا"..

وأتم " جوزيه جوميز مقتنع للغاية باللاعب الإنجليزي، ومن المقرر أن يتم التعاقد معه في شهر يناير المقبل، بعد رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك".