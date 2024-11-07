نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والخلود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الشباب ضيفًا على نظيره الخلود على ارضية استاد الحزم بالرس، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الشباب المواجهة في المركز الرابع بترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الشباب في الفوز بالمواجهة، لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.

في المقابل، يسعى الخلود في تحقيق المفاجأة بالفوز في مباراة الشباب، وحصد الثلاث نقاط، للابتعاد عن مراكز القاع مبكرا.

موعد مواجهة الشباب والخلود في دوري روشن

من المقرر أن تقام مواجهة الشباب والخلود، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت عمان وقطر.

القناة الناقلة لمواجهة الشباب والخلود في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة مواجهة الشباب والخلود عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025، وتحديدًا على قناة SSC SPORT 2HD.