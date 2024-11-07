نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وجالطة سراي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة توتنهام الإنجليزي وجالطه سراي التركي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موقف توتنهام وجالطة سراي في الدوري الأوروبي

حقق توتنهام فوزًا عصيبًا على زد ألكمار الهولندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب توتنهام الجديد في الجولة الثالثة الماضية بينما فاز جالطة سراي على ايلفسبورج السويدي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب رامس بارك.

ويحتل جالطة سراي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة توتنهام وجالطة سراي في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام وجالطة سراي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب رامس بارك معقل جالطة سراي وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي، حيث يمكن مشاهدة مباراة توتنهام وجالطة سراي عبر قناة 1 beIN Sports.