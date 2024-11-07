العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تفجير "نفقين كبيرين" في جنوب قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تفجير "نفقين كبيرين" في جنوب قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفجير "نفقين كبيرين" في جنوب قطاع غزة، والقضاء على أشخاص شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان: "في الأسابيع الأخيرة، أكملت قوات لواء جنوب غزة وكتيبة الاستطلاع الصحراوي عملية مستهدفة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب فوق وتحت الأرض في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "بدأت العملية بضربات تمهيدية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من مركز السيطرة على النيران التابع للواء، على مواقع مضادة للدبابات، ومباني مفخخة، ووسائل مراقبة تشكل تهديدا للقوات".

وتابع: "خلال العملية، كشفت القوات ودمرت مسارين لأنفاق هجومية تحت الأرض بطول إجمالي يزيد عن كيلومترين. تضمنت مسارات الأنفاق حوالي عشرين فتحة خروج، بعضها مفخخ بالمتفجرات، وتم العثور على أسلحة داخلها".

وختم البيان بالقول: "خلال النشاط، واجهت القوات العديد من الإرهابيين الذين خرجوا من مسار النفق. تم القضاء على الإرهابيين من قبل القوات البرية والغارات الجوية"، مشيرا إلى أن اثنين "من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر: بهاء أبو قرشين قائد قوة النخبة في لواء الشبورة، ومحمد إبراهيم سطيري أحد إرهابيي حماس".