نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يسقط بهزيمة مثيرة أمام طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة غزل المحلة أمام نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتفوق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة منها.

أحداث المباراة

عماد فتحي افتتح أهداف فريقه في الدقيقة 14 من الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة مبكرا.

وأضاف اللاعب جودوين تشيكا أوكوارا هدف المباراة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ونجح غزل المحلة في تذليل الفارق مع حلول الدقيقة 79 عن طريق هدف التونسي محمد بن حمودة لتنتعش امال صاحب الأرض.

لكن فرحة الطلائع لم تدوم كثيرا بعد تسجيل أحمد الشيخ لاعب الطلائع هدف فريقه الثالث لتعود المقدمة من جديد للفريق الضيف.

بن حمودة رفض اليأس ليسجل هدفا في الأوقات الأخيرة في محاولة إدراك النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الطلائع وحصده أولى النقاط.