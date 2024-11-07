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أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص نادي السكة الحديد على دعم قطاع الناشئين، أعلن النادي برئاسة الدكتور محمد حسين عبد العزيز عن انضمام ثلاثي من المواهب الشابة المتميزة التي أفرزها برنامج “كابيتانو مصر” لمواليد 2009. وتمكّن النادي من التعاقد مع اللاعبين عبد الرحمن محمود (ظهير أيمن)، فتحي محمد فتحي (مساك)، وعمر وليد (لاعب وسط)، الذين تألقوا في البرنامج وتوجوا بلقب النسخة الثانية.

نادي السكة الحديد يضم ثلاثي “كابيتانو مصر” لتعزيز صفوف الناشئين

ويأتي هذا التعاقد ضمن استمرارية مشروع “كابيتانو مصر” في تقديم نجوم واعدة، حيث سبق أن انضم عدد من لاعبي البرنامج إلى أندية الإسماعيلي وزد إف سي، مما يعزز من دور البرنامج في اكتشاف ودعم المواهب الرياضية في مصر.

حضر توقيع العقود عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لمشروع “كابيتانو”، والكابتن محسن عبد المسيح، عضو اللجنة الفنية، والدكتور السيد الشتيحي، عضو اللجنة العليا، والدكتور مصطفى مقلد من وزارة الشباب والرياضة، وفرج عمران، نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة، أمين الصندوق، بالإضافة إلى ممثلي إدارة نادي السكة الحديد: أعضاء مجلس الإدارة الدكتور حاتم حسن، والأستاذ عبد الرحمن مرزوق، والمهندس عبدالوهاب أشرف أعضاء مجلس الادارة والدكتور إبراهيم خليل، المدير التنفيذي للنادي والاستاذ حسن طنطاوي، والاستاذ عيسى خليفة، نائبي المدير التنفيذي، والكابتن ناصر فايز، مدير النشاط الرياضي، والكابتن صلاح أبو الفتوح، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد أبو خنخر، والدكتور ياسر حسين، نائبي رئيس القطاع، والكابتن حسام كابو، المدير الفني لفريق 2009.

بهذا التعاقد، يواصل نادي السكة الحديد التزامه برؤية تطوير قطاع الناشئين وتقديم مواهب كروية متميزة قادرة على تحقيق إنجازات مستقبلية تعكس طموحات النادي وجماهيره.

