مال وأعمال

توقعات بارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة بعد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة بعد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - العربية نت _ تتوالى توقعات الاقتصاديين والمحللين عالمياً بشأن تأثير فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وخططه الاقتصادية لا سيما فرض تعريفات جمركية على الصين وأوروبا.

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وقال نائب رئيس البنك المركزي المصري الأوروبي إن فرض تعريفات بنسبة 60% على دول مهمة مثل الصين سيؤدي إلى تأثيرات تجارية هائلة مباشرة وغير مباشرة.

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وتوقع بنك جولدمان ساكس خفضاً إضافياً في الفائدة من المركزي الأوروبي بسبب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن سياسات ترامب. ومن المتوقع أن تتجه الصين نحو مزيد من التيسير في سياستها النقدية لمواجهة التعريفات الجمركية.

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فيما قال محافظ البنك الاحتياطي الهندي، إن البلاد في وضع قوي للتعامل مع تداعيات الانتخابات والتحديات العالمية الأخرى.

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وذكرت “بلومبرج إيكونوميكس”، إن فوز ترامب قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في التعريفات الجمركية عالمياً، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل القرن العشرين.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، إن بنك الشعب الصيني قد يضطر إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي، مما قد يؤثر سلباً على قيمة اليوان.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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