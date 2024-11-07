العالم اليوم - أرباح جرير للتسويق السعودية ترتفع 4% في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الخميس، إن أرباحها الصافية بلغت 308.2 مليون ريال (82.05 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 296.3 مليون ريال قبل عام، بزيادة نسبتها 4 بالمئة.

وأرجعت الشركة في بيانها سبب هذا الارتفاع إلى التحسن النسبي في هامش الربحية على الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين.

كما أضافت جرير للتسويق أن الأرباح قد زادت نتيجة لارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبلغ الربح الصافي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 698.6 مليون ريال مقارنة مع 699.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2023.