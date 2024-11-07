الزمالك يحدد موقفه من عودة طارق حامد في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك موقف النادي من إمكانية التعاقد مع طارق حامد، لاعب ضمك السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى الفريق الأبيض.

موقف الزمالك من عودة طارق حامد

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن طارق حامد قدم عرضًا للعودة إلى الزمالك بعد إنهاء عقده مع ناديه السعودي، على أن يتم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، الذي سيحدد مصير الصفقة.

وأضاف المصدر أن جوميز يفضل تدعيم الفريق بلاعبين آخرين في الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى أن النادي سيحسم قراره بشأن الصفقة بشكل رسمي في الساعات القادمة.