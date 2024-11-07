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النيابة العامة توقف الخدمات الرقمية بالبوابة الإلكترونية 24 ساعة غدا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أصدرت النيابة العامة، بيانًا صحفيًا بشأن توقف الخدمات الرقمية ببوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين.

 

وقال بيان النيابة، إنه فى إطار ما تقوم به إدارة النيابات عن طريق فريقها الفنى المتخصص من تحديثات لبوابة النيابة العامة الإلكترونية تعلن النيابة العامة توقف الخدمات الرقمية التى تقدمها بوابة النيابة العامة الإلكترونية لجمهور المواطنين، بدءًا من الساعة العاشرة - مساء اليوم الخميس الموافق 2024/11/7 حتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 2024/11/8 وسوف يستأنف تقديم تلك الخدمات فور انتهاء التحديثات فى الموعد المحدد.

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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