أخبار اليمن : وزير الخارجية يشيد بدور المرأة اليمنية

وزير الخارجية يشيد بدور المرأة اليمنية
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، بحضور عدد من قيادات اللجنة.
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى ملخص عن أنشطة وأعمال اللجنة الوطنية للمرأة، وجهود قيادة اللجنة والعاملين فيها لتعزيز حضور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به المرأة اليمنية في مواجهة العدوان في إطار الأعمال المؤهلة للقيام بها، مشيرًا إلى أهمية اضطلاع اللجنة الوطنية للمرأة بواجبها في إجراء الدراسات التي تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا.
من جهتها ذكرت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن اللجنة تسعى لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة والتنمية.
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