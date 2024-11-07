العالم اليوم - البيت الأبيض يؤكد استمرار جهود بايدن لإنهاء حربي غزة ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيواصل أيضا "مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه في يناير".

وأعلنت الخارجية الأميركية الخميس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 يناير حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".

وقام بلينكن بـ11 جولة في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وهو يدفع منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن الرهائن.