القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمر مصطفى كواليس برنامج ليك لوك والجزء الثاني من فيلم أوشن 14، وذلك خلال حلقته في برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090.

عمر متولي يتحدث عن فيلم أوشن 14

وقال عمر مصطفى: من أحلى أوقاتي كان فيلم أوشن 14 وأعتبره نقلة في مشواري، وحياتي اختلفت بعده والجزء الثاني منه بعنوان قراصنة الكاريبي، به من أبطال الجزء الأول وزاد عليهم عدد من النجوم، والفيلم استغرقت كتابته عام ونصف وأنا متحمس جدًا له، وستكون كمية الضحك به أضعاف الجزء الأول، وضمن الأحداث سنسرق مهراجا هندي ونريد حذف بعض المشاهد بسبب الوقت وهذه مشكلة لأن كل المشاهد أجمل من بعضها.

عمر متولي يكشف كواليس برنامج ليك لوك

وتابع عمر مصطفى: كان في توقيت كورونا، وكنت أحس بالملل الرهيب وكانت لدي أكثر من فكرة تشبه البرنامج ولكن ذات مرة إحدى الصديقات العزيزات شجعتني لاتخاذ الخطوة وبالفعل قررت ولم يكن لدي مكان ولا استوديو، فأخذت حجرة في مكتب مصطفى خاطر، وجعلتها استوديو تصوير للبرنامج وكان أول ضيف أكثر فنان مجنون وهو أوس أوس وهو من شجعني لأكمل بسبب جمال الحلقة.

آخر أعمال عمر متولي

وكان آخر أعمال عمر متولي هو فيلم بنسيون دلال يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم 30 ممثل وممثلة منهم محمود حافظ، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، أمجد الحجار، وسيد أسامة وغيرهم، والعمل من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

وأيضا شارك في مسلسل إكس لانس مكون من 30 حلقة، وقدم بطولته محمد سعد، شيرين، أحمد فتحي، ويزو، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، سارة درزاوي، وسامي مغاوري، والمسلسل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

كما شارك في فيلم وش في وش تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش المشكلات الزوجية، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.