بمسرح طائر متحرك.. تامر حسني في تحدي جديد من أجل الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيى نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في نادي هليوبوليس الرياضي أمس وشهد الحفل تحدى جديد لتامر حسني من أجل المسرح.

بعد دخوله طائر..تامر حسني في شكل مسرح جديد

بعدما دخل تامر حسني في حفل سابق وهو طائر، يتحدى نفسه هذه المرة والجاذبية بوقوفه على مسرح طائر متحرك، مشيرًا أنه يقدم هذه الدخلة لأول مرة وبالرغم من خطورتها إلا أنه يحب ذلك تقديرًا لحب الجمهور له.

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد