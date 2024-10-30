هنادي مهنى وأحمد خالد صالح يتألقان على ريد كاربت الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح على ريد كاربت عرض فيلم “ الفستان الابيض” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

حيث ارتدت فستان سادة من اللون الأبيض وميكياج صاخب بينما هو ارتدي بدلة كلاسيك مما لفتوا الأنظار

وقع الاختيار على الفيلم المصري "الفستان الأبيض" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي سيعقد من 6 إلى 14 ديسمبر، وذلك بعد أن يحظى بعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي اليوم، قبل أن يُعرض في دور السينما المصرية بداية من يوم 20 نوفمبر.

صُمم برنامج "اختيارات عالمية" بهدف تعزيز التنوع الثقافي من خلال عرض أفلام حائزة على جوائز من مناطق وخلفيات مختلفة

وتسعى مجموعة الأفلام المختارة إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجماهير من خلال اللغة العالمية للسينما. كما تحتفل بصُنَّاع الأفلام الناشئين ووجهات النظر الفريدة، إضافة لكونها تلفت الانتباه لتقنيات السرد المبتكرة والقصص الجديدة، وتشجع على استكشاف الموضوعات والأصوات غير الممثلة على نحو كافٍ في السينما.