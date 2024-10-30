بعد نجاح العرض الأول.. مى عز الدين تكشف كواليس مسرحية "قلبي وأشباحه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مى عز الدين في تصريحات تلفزيونية عن كواليس العرض المسرحي قلبى وأشباحة، والذى تشارك بطولته مع عمرو يوسف في أول تجربة مسرحية لهما معا بموسم الرياض.

حديث مى عز الدين عن عمرو يوسف

وقالت مي عمر: جمعتنى كيميا كبيرة أنا وعمرو يوسف على المسرح خلال البروفات، وسعيدة جدًا أنه يشاركنى بطولة هذه المسرحية، وهو من الشخصيات المُجتهدة، والمحترفة، فهو يُتقن الشخصية التى يقدمها بشكل كبير للغاية وأتمنى العمل معه لاحقًا، مسرحية قلبى وأشباحه مفاجأة، وأتوقع أن يحب الجمهور هذا الثنائى الذى يجمعني أنا وعمرو يوسف لأول مرة.

قصة مسرحية "قلبي وأشباحه"

تدور أحداث المسرحية في قصر مهجور يُعتقد أنه مسكون بالأشباح، حيث يقرر عمرو يوسف دخول هذا القصر ذي التاريخ الغامض، يواجه مجموعة من الأشباح، تقوم مي عز الدين بمحاولة ترويضهم، وتظهر الأشباح بشكل غير متوقع، تُصوَّر الشخصيات الكوميدية والغريبة.

أبطال مسرحية "قلبي وأشباحه"

وتضم مسرحية «قلبي وأشباحه» بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد محمدي.

آخر أعمال مي عز الدين

وكان اخر اعمال مي عز الدين هو ظهورها كضيف شرف في مسلسل كوبرا، الذي دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وقدم محمد إمام خلاله شخصية كوبرا وهو ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات ويتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، وضم مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، ومن تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

وايضا شاركت في مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، كما شاركت في مسرحية زواج اصطناعي، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، مصطفى غريب، ودارات احداثها حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية.