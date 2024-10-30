نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا: عادل إمام نصحني باختيار أدواري بعناية ونجاحي في مصر أكثر من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعثت النجمة اللبنانية نيكول سابا برسالة مؤثرة إلى وطنها لبنان أكدت فيها إنه ا ستعود قوية وصامدة، حيث كتبتها بخط يدها، قائلة: «رسالة حبي لبلدي ووطني الحبيب الغالي .. السلام للبنان يا حتة من قلبي، قلبي معك، وراح ترجع احسن من الأول صامد وشامخ».



وأضافت النجمة نيكول سابق خلال أول ظهور اعلامي لها عقب أزمة لبنان الأخيرة، وذلك من خلال برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي على قناة النهار، أنها موجودة حاليا بالقاهرة لانشغالها بالعديد من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها درست علم النفس ولكن الفن خطفها، وتعتبر نجاحها في مصر أكبر من نجاحها في لبنان، وترى نفسها لبنانية بروح مصرية.

نيكول سابا

فيلم قصة في الحي الشعبي

كما أنها قدمت وتقدم الشخصيات المصرية في أعمالها، حتى أنها ربحت الرهان حينما جسدت دور الفتاة الشعبية في فيلم "قصة الحي الشعبي" كما غنت خلاله الأغاني الشعبية، حتى تخرج من أدوار الفتاة الاجنبية أو الارستقراطية.

نصيحة الزعيم عادل إمام

وأشارت نيكول سابا إلى أن الزعيم عادل إمام نصحها بأهمية اختيار ادوارها بعناية وذلك عقب مشاركتها معه في فيلم "التجربة الدنماركيه " الذي تراه من أهم اعمالها، كما عملت مع نجل الزعيم المخرج رامي إمام في فيلم "نصف دستة أشرار" واعتبرها تجربة مهمة جدًا، لتعود هذه الفترة للتعامل مرة أخرى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد.

وعن حياتها الأسرية قالت النجمة نيكول سابا إنه ا ارتبطت بقصة حب بزوجها النجم يوسف الخال، وعن الغيرة في حياتها قالت إن اكثر غيرة واجهتها هى غيرة الشغل، إما الغيرة الزوجية فهى تهدأ أولًا بأول.

وردًا على سؤال حول الامومة في حياتها قالت إن الامومة هى اصعب شئ في الحياة، فهى تلغى "الانا"، حيث يصبح الإنسان ملكا لأولاده، كما أن الامومة غيرت كثيرا منها وجعلتها عملية اكثر، مشيرة إلى إنه ا بسبب ابنتها "نيكول" أصبحت "قطة بتخربش" أي حد يقرب من ابنتها.



وتذكرت نيكول أصعب المواقف في حياتها فقالت أن والدها دخل العناية المركزة يوم زفافها وفراقه كان بمثابة صدمة قوية لها، كما أن رحيل وائل المصري مدير أعمالها كان خسارة كبيرة لها، فقد كان أمينًا في التعامل معها.



وعن المطبخ في حياتها قالت نيكول أنها لا تقف كثيرا في المطبخ ولكن هذا لا يمنع إنه ا "ست بيت" منظمة جدًا، وعن الأكلات المصرية التي تفضلها قالت أنها تحب المحشي والكشري والكبدة النية، حتى أن الفنان الكبير عادل إمام قال لها ضاحكا أيام تصوير فيلم التجربة الدنماركيه "انتي ازاي بتأكلي كشري" في إشارة إلى أنه سيتسبب في زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها تحافظ دائمًا على وزنها كما أن الجينات تساعدها في ذلك.