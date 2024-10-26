غدََا.. عزاء والدة أحمد عصام

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا صباح أمس السيدة فوزية عبد الرؤوف والدة الفنان أحمد عصام، وأعلن عصام خبر الوفاة من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيرََا أن يقام العزاء غدََا الأحد بمسجد المشير طنطاوي.

وكشف الفنان أحمد عصام، موعد عزاء والدته الراحلة، وذلك عبر منشور على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: "عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف، يوم الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة عقب صلاة المغرب ان شاء الله".

أحمد عصام يعلن وفاة والدته

و كان قد كشف الفنان أحمد عصام عن وفاة والدته من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" كتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شىء عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما فى حياتى وأغلى شىء عندى أمى الغالية الحاجة / فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

و أضاف، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".