بعد أن رزقت بـ "جودي".. دنيا عبد العزيز تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم، الفنانة دنيا عبد العزيز محرك البحث جوجل بعد أن رزقت هي ووزوجها مصطفى كامل مولودتهما الأولى بعد قرابة العامين من زواجهما، وأطلقت عليها اسم "جودى" على اسم والدتها التى رحلت عن عالمنا منذ 4 سنوات، كشفت ذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بزوجها ظهرا خلالها وهما متشابكا الأيدي وبينهما حذاء طفلتهما جودي وعلقت: "24/10/2024 الحمد لله على نعمة جودي، محتجالك يا امي، سميتها جودي عشان أحبها أكتر، ربنا يحفظها يارب".



ويذكر أن آخر اعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "المداح" الجزء الرابع، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" بجانب الفنان حمادة هلال، نحبة من نجوم الفن، أبرزهم:خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح 4"





وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

