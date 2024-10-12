الجمهور يهاجم إليسا بسبب حفلاتها في دبي

انت الأن تتابع خبر الجمهور يهاجم إليسا بسبب حفلاتها في دبيوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم الجمهور الفنانة إليسا بعد أن ألغت حفلاتها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ثم أحيت حفلاً في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



أطلّت إليسا خلال الحفل بفستان أسود قصير مرصع بالأحجار، وأوضحت في كلمة لها على المسرح سبب تراجعها عن قرار إلغاء حفلاتها، حيث شكرت الجمهور الذي حضر وتحدثت عن الوضع في لبنان، قائلة: "أشاهد التلفزيون منذ أيام كالعديد منكم خصوصًا من أولاد بلدي".



وأكدت إليسا أن توقفها عن العمل لن يشكل فائدة للناس أو بلدها، مشددة على قرارها بمواصلة العمل لإظهار صورة لبنان الجميلة، وأضافت: "بلدي سيعود أفضل مما كان عليه، وهذه مرحلة مؤقتة ستمر".



كما أشارت إلى التزاماتها تجاه بلدها وفرقتها الموسيقية، قائلة: "سنكمل، ويقولون إن الكرة الأرضية تهتز ولكنها لا تقع.. ولن تقع إن شاء الله".



ومع ذلك، انهالت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين من أيّد خطوة إليسا ومن هاجمها، معتبرين أن على جميع الفنانين إلغاء حفلاتهم تضامنًا مع لبنان. هذا الانقسام في الآراء أضاف مزيدًا من التعقيد إلى موقف الفنانة في ظل الأوضاع الراهنة .