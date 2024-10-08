2000 فيلم وشخصية سينمائية دولية تترأس لجنة تحكيمه.. مهرجان الأفلام القصيرة جدًا يسابق الزمن للانتهاء من التحضيرات النهائية

القاهرة - محمد ابراهيم - إنتهت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا من التحضيرات النهائية لإطلاقه خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024 بمدن العين السخنة والجلالة والسويس.

تصريحات إلهام شاهين



وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان أن الفعاليات تبدأ يوم 15 أكتوبر الجاري بحفل توزيع مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون وهي المسابقة التي أطلقها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون بهدف نشر ثقافة مشاهدة وتحليل الأفلام القصيرة جدًا".



وأضافت:" أن المسابقة هي الأولي من نوعها ويحصل الفائز بالمركز الأول علي جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيهًا والمركز الثاني على 10 ألاف جنيهًا والمركز الثالث 5 ألاف جنيهًا".

كلمة أسامة أبونار رئيس المهرجان



ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن باب التقديم لمسابقات المهرجان أغلق مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وأن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة تجاوز الـ2000 فيلم وأن المهرجان يتضمن مسابقة للأفلام التي تصل مدتها إلى 5 دقائق وأخرى للأفلام التي تصل مدتها إلى 10 دقائق.



موضحا أن المهرجان سيكرم في حفل إفتتاحه مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والأجنبية ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالأفلام القصيرة بصورة أو بأخري.

كلمة زياد باسمير نائب رئيس المهرجان

وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: أن الفعاليات ستنطلق في أكثر من موقع من مواقع محافظة السويس بحيث تغطي مساحات كبيرة من المحافظة بهدف جذب الجمهور من أبناء المحافظة الباسلة لمشاهدة الأفلام أو المشاركة بالندوات والماستر كلاس وورش صناعة الأفلام حتي نحقق الهدف من إطلاقه.



وأشار إلى أن المهرجان وجه الدعوة لعدد من كبار السينمائيين وأبدوا جميعا ترحيبا بالمشاركة في جميع أنشطة المهرجان سواء في لجان التحكيم أو ورش صناعة الفيلم وأن لجنة تحكيم المهرجان تترأسها شخصية سينمائية دولية، نالت أرفع الجوائز من مهرجانات كبري مثل كان وتحظى بإحترام كبار السينمائيين في العالم .