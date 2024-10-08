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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد المهندس محمد شيمي، على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص الحكومة على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتم عقد اجتماع مشترك لبحث فرص تعزيز التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، وتذليل أي عقبات، ومناقشة مجالات الاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات.
واستعرض شيمي الأنشطة الاستثمارية بشركات وزارة قطاع الأعمال العام في شتى المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية والخدمية وغيرها، معربا عن التطلع لضخ مزيد من الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة.
وأشاد الوزير بالتعاون الاقتصادي المتنامي بين مصر والإمارات، لافتا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
من جانبها، أكدت السفيرة مريم خليفة الكعبي أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي وقوتها المتنامية حيث تجمع البلدين أواصر الأخوة والتعاون المشترك في شتى المجالات، مشيرة إلى اهتمام الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر والمساهمة في المشروعات التنموية.
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