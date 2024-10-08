مال وأعمال

الخطيب: 30 مليون يورو استثمارات مصنع يازاكي الياباني لإنتاج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: 30 مليون يورو استثمارات مصنع يازاكي الياباني لإنتاج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - محمد أحمد _ بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، ووفدًا من شركة يازاكي اليابانية، برئاسة يامادا مونينوري، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم.

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وأوضح الوزير أن اللقاء تناول مستجدات المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية، في إطار دعم الدولة لتسريع وتيرة التنفيذ.

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وأشار إلى أن المصنع، الذي يُقام على مساحة 67 ألف متر مربع، تبلغ استثماراته 30 مليون يورو، يوفر نحو 3000 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة غير مباشرة.

ولفت الوزير، الي أن المناقشات شملت استعراض المقومات الاستثمارية في السوق المصري، مثل توافر العمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات بالمناطق الحرة.

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كما تم التأكيد على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

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من جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي بالعلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، موجهاً الشكر لوزارة الاستثمار على دعمها المستمر للاستثمارات اليابانية، بما في ذلك مشروع يازاكي.

فيما، أكد يامادا مونينوري حرص شركته على التوسع في السوق المصري باعتباره من الأسواق الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع في الفيوم سيُخصص بالكامل للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، متوقعًا مبيعات سنوية تصل إلى 100 مليون يورو.

وأضاف المهندس أحمد بديوي أن شركة يازاكي تتواجد في 46 دولة وتوفر 240 ألف فرصة عمل حول العالم، وتعمل على توريد مكونات السيارات لكبرى الشركات العالمية. وأشار إلى أن مصنع الفيوم يلتزم بمعايير الاستدامة، مع الاعتماد على الطاقة الخضراء في كافة مراحل الإنتاج.

حضر اللقاء، المهندس أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، والمهندس شريف الشال، مدير عام إدارة العمليات بالشركة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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