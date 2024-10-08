الصحة العالمية: استشهاد وإصابة 6% من سكان غزة خلال عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع في غزة أدى خلال عام إلى استشهاد 6 % من إجمالي السكان أو إصابتهم.

وذكرت أن عددا كبيرا من المصابين نساء وأطفال ويواجهون إعاقات دائمة، مبينة أن يقرب من 1000 عامل صحي لقوا حتفهم في غزة خلال عام.

كما أعلنت المنظمة أنه تم التحقق من 36 هجوما على المرافق الصحية في لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل 3 مرات أمس، بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى، مضيفا أن سلاح الجو اعترض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.