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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في ساحة المعركة ودعاها إلى بدء التفاوض لإنهاء النزاع.

وأكد أوربان ردا على سؤال من وسائل الإعلام الأوكرانية في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ بالقول: "إذا لم تتمكن من تحقيق النصر في ساحة المعركة، فعليك التواصل والتفاوض وإبرام هدنة". وأشار أوربان إلى أن ستراتيجية الاتحاد الأوروبي تعد "غبية" و"غير ناجحة"، لذا فإن هنغاريا تبحث عن أشخاص ذوي تفكير مماثل لإقناع بروكسل بتغيير هذه الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا أكد فيها أن موسكو ستوقف إطلاق النار فورا وستعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلا عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية. كما أشار الزعيم الروسي إلى رفع العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.

وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف على منطقة كورسك، أكد بوتين أيضا أنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية سابقا، لم يتم إلغاؤها، ولكن روسيا تأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحالية ولن تتحدث مع أوكرانيا