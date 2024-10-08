انت الأن تتابع خبر إيميه صيّاح: دموع شوق للبنان وتأملات في براءة الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة اللبنانية إيميه صيّاح عن لحظة مؤثرة عاشتها مؤخرًا في منزلها، حيث شاركت تفاصيل عن دموعها التي لم تستطع حبسها أمام أولادها بعد الاستماع إلى أغاني فيروز. وقالت إيميه: "عنا عادة بالبيت، خاصة بالـ weekend، منحط تراتيل الصبح ومنبعدها منسمع فيروز. هيك صار مبارح وسمعنا "نسم علينا الهوا" و"راجعين"، ما قدرت اتمالك نفسي قدام أولادي ومش بس دمعت.. بكيت كتير."



وأوضحت صيّاح أن ابنها "ثيو" سألها عن سبب بكائها، فأجابت بحيرة: "قلتلو نص الحقيقة: "اشتقت للبنان". وجاء رده بطريقة بريئة قائلاً: "ما تبكي ماما أنا بساعدك تضبي الشنط، ومنروح علبنان".



وأضافت إيميه: "طبعا صرت أبكي أكتر وقلتلو مش قادرين هلق.. قريبا إن شاء الله". وفي موقف مؤثر آخر، روت كيف عثرت على علم لبنان ملصقًا على الخزانة من قبل ابنها، الذي قال لوالده: "قول للماما ما تبكي.. كل ما اشتاقت للبنان تطلع بالعلم."



وختمت إيميه صيّاح حديثها بتأمل عميق حول براءة الأطفال قائلة: "يا ريت قلوب الأطفال هيّي اللّي بتحكم العالم."