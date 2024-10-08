نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع نسب إنجاز ملف التصالح بمخالفات البناء لمدينتي البدرشين والعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التجهيز للخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك لعدد ٥ مناطق بعدد ٧٠ شارع بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج بمدينة البدرشين.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة تجهيز وتجريد شوارع الخطة تمهيدا لبدء تركيب بلاط الانترلوك مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تفقد الشهابي، المركز التكنولوجي بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي بمدينة العياط لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

حيث تابع نائب ممحافظ الجيزة، انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين مشددا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الأجراءات علي المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارات، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومعاوية البحيري رئيس مركز العياط.

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