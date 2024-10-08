انت الأن تتابع خبر زين العمر يتوجه بالدعاء للبنان وسط الأزمات المتلاحقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجه الفنان اللبناني زين العمر بالدعاء لبلده لبنان في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها، معبّرًا عن أمله في عودة السلام والاستقرار.



في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتب زين العمر: "يا مار شربل يا قديس لبنان خلّي عينك ع لبنان لا تخلّي الشر ينتصر على الخير لا تخلّي الظلام ينتصر على النور لا تخلّي البغض ينتصر على الحب لا تخلّي الحرب تنتصر على السلام منك يا رب نطلب".



واختتم منشوره بهاشتاغ "لبنان الحلو راجع"، ليعبر عن إيمانه وأمله في مستقبل أفضل للبنان رغم الأزمات التي يمر بها .