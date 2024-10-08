نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تحويل مخلفات الهدم إلى انترلوك وبلدورات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات الهدم بدلًا من إلقائها بالطرق وتجميعها في مناطق مأهولة بالسكان مما يشوه الصورة الحضارية والبصرية، ويعد مظهرًا غير حضاريًا ويكبد محافظة الجيزة مخصصات مالية نظير رفع هذه المخلفات من أماكنها.

حيث تسعى محافظة الجيزة، في التعاون المشترك مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات، للاستفادة القصوى من هذه المخلفات للتصنيع منها انترلوك وبلدورات مما يوفر ملايين الجنيهات في شراء هذه المستلزمات لتجميل الشوارع والميادين وكذلك القضاء على إلقاء المخلفات وتحقيق عائد اقتصادي.

وبدأت أولى خطوات تنفيذ هذا المشروع الواعد، وتحويل الحلم ليصبح حقيقة، بوصول الكسارات العملاقة عبر ميناء سفاجا، والتي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وأرصفة المشاة بها.

ويأتي ذلك المشروع في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدويرهذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

كما ستعلن محافظة الجيزة للمواطنين، عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلًا من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية.

الأمر الذي يعكس مظهرًا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات وتوقيع العقوبات القانونية على المخالفين أيضا.

حيث سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخلفات البناء والهدم بدلًا من أن تشكل عبئا على محافظة الجيزة، وبالتالي ستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.