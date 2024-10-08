خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 107 ملايين خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 107 ملايين و450 ألفا و500 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 7 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و851 ألفا و834 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 621 ألفا و721 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 406 آلاف و141 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و870 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 67 ألفاً و74 خدمة، بالإضافة لتقديم 95 ألفا و27 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 43 ألفا و570 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 68 ألفا و535 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 250 ألفا و196 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و811 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 26 ألفاً و490 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و311 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 80 ألفا و749 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ77 ألفا و339 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».