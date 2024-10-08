حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد إسرائيل منذ أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 07:32 مساءً - أفاد حزب الله في بيان صادر اليوم الثلاثاء بأن قواته قامت بتنفيذ ما يقارب 3194 عملية عسكرية استهدفت مواقع وأهداف داخل إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وحتى الوقت الراهن.

وأكد الحزب أن هذه العمليات كانت سببًا في إخلاء حوالي 100 مستوطنة إسرائيلية، وإجبار ما يزيد عن 300 ألف مستوطن على مغادرة منازلهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد خمسة لبنانيين جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة الخضر في منطقة بعلبك، شرق لبنان.

وذكرت الوكالة أيضًا أن قوات الاحتلال شنت هجمات جوية على مواقع مختلفة، من ضمنها بلدتا السكسكية في منطقة صيدا ومنزل في بلدة جويا بقضاء صور.

كما أوضحت الوكالة تعرض مدينة بنت جبيل وبلدة يانوح الواقعتين جنوب لبنان لغارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في منطقة المطلة باستخدام الصواريخ.

وفي إطار تصعيد العمليات، أعلن حزب الله عن قيامه بقصف مدينة حيفا ومنطقة الكريوت بعدد كبير من الصواريخ، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة، ومساندةً للمقاومة الفلسطينية، إضافة إلى كونه ردًا على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدن والمدنيين.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات سابقة برصد إطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه حيفا وضواحيها، حيث تم اعتراض بعضها، فيما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأشار الجيش أيضًا إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الجليل الأعلى، حيث تم التصدي لبعضها وسقوط بعضها الآخر في مناطق غير مأهولة.